Israël : manifestations massives contre la réforme judiciaire de Benyamin Netanyahou

Rien ne va plus en Israël depuis les élections législatives et la formation d’un nouveau gouvernement composé de ministres d’extrême droite, le 29 décembre dernier. Les contestations s’amplifient contre le projet de réforme du système judiciaire du nouveau gouvernement dirigé par Benyamin Nétanyahou, depuis début janvier. Cette réforme viserait à surpasser le pouvoir de la Cour Suprême, de quoi inquiéter l’opposition qui y voit une sérieuse menace pour la démocratie. A Tel Aviv, les manifestants étaient 80 000 selon les médias israéliens. Benyamin Nétanyahou a accusé les médias qu’il trop à gauche de mentir sur les manifestations. Et le ministre des Communications Shlomo Karhi s’est invité sur un plateau de télévision pour menacer de réduire le budget du service public. De nouvelles manifestations sont prévues le samedi 21 janvier pour le troisième week-end consécutif.