Italie : après 100 jours de pouvoir, Giorgia Meloni joue la prudence

Depuis sa prise de fonction au poste de présidente du Conseil des ministres en Italie en octobre 2022, Giorgia Meloni fait profil bas. A 46 ans, elle est à la tête du gouvernement le plus à droite du pays depuis la naissance de la République italienne en 1946. Alors qu’elle était attendue au tournant par ses voisins européens, le bilan de Giorgia Meloni 100 jours après le début de son mandat est jugé plutôt positif. Elle a complètement changé de ton dans les médias internationaux et a poursuivi le dialogue avec l’Union européenne pour rassurer les marchés et plaire à Bruxelles. Elle a même supprimé l’aide de 18 centimes sur le carburant alors que les prix explosent en Italie et malgré le mécontentement des habitants. Elle continue de diriger dans la discrétion et dans la lignée de son prédécesseur Mario Draghi.