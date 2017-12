Maître Temime : "J'ai refusé de défendre Dieudonné"

Hier soir, c’est pas une blague, il y avait le procès en appel de Dark Vador. Et vous savez quoi ? Ce salaud a été à nouveau acquitté. Il s’agit, vous l’aurez compris d’un exercice d’éloquence. Les meilleurs avocats de France ont joué le jeu de ce grand procès intergalactique qui a eu lieu au Grand Rex. On va parler du procès Dark Vador et on va en profiter pour parler de la profession de grand avocat. Voici la crème de la crème : Maitres Témime, Mirabeau, Decharne et Fréty ! Extrait de l’émission Quotidien du jeudi 7 décembre 2017 – Partie 1