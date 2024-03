IVG dans la Constitution : le petit fils de Simone Veil indigné par un tweet de LFI

La France est devenue le premier pays au monde à inscrire l’IVG dans sa Constitution. La France insoumise, dont Mathilde Panot qui était à l’initiative de cette révision constitutionnelle à l’Assemblée, s’est félicitée de ce vote historique via un message sur X mettant face à face Simone Veil et Mathilde Panot. Une publication qui n’a pas du tout plu au petit-fils de Simone Veil.

