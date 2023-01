JO 2024, J-554 : après le football et le patinage, le handball français mis en cause pour des faits de violences sexuelles

Moins d’un an et demi avant l’ouverture des Jeux Olympiques 2024, une nouvelle affaire a secoué le sport français, le 25 janvier dernier. Après le football et le patinage c’est au handball d’être plombé par une affaire de “corruption de mineur” et “enregistrement d’images pédopornographiques” visant Bruno Martini, le président de la Ligue nationale. Ce nouveau scandale s’ajoute à la mise en retrait de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération française de football après des accusations de harcèlement sexuel et moral et le départ de Didier Gailhaguet, président de la Fédération française de sports de glace, accusé d’avoir caché des affaires de violences sexuelles. La débâcle est totale pour le sport français et ce jusqu'au Comité national olympique et sportif. En effet, sa présidente, Brigitte Henriques, élue en juin 2021, a porté plainte pour “violences psychologiques” contre son ex-bras droit et secrétaire général Didier Séminet.