"J’ai fait une connerie, j’en suis conscient" : Roméo Elvis, accusé d'agression sexuelle, sort du silence

Pour la première fois depuis huit mois, Roméo Elvis a décidé de sortir du silence. Dans la nuit du 7 au 8 septembre dernier, une jeune femme accuse sur Instagram le chanteur d’agression sexuelle. Le 9 septembre, Roméo Elvis publie un message d’excuses. « J’ai pris conscience d’avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu’un, croyant répondre à une invitation qui n’en était pas une et arrêtant dans les instants qui ont suivi, dès que j’ai compris. Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait et espère servir d’exemple à ne pas suivre », avait-il écrit. Depuis, silence radio. Sur le plateau de Quotidien, il revient sur ces accusations et assure être « conscient », d’avoir « fait une connerie ».