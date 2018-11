Jakub Jozef Orlinski est chanteur lyrique. Contreténor, ce chanteur né en Pologne a conquis le monde en quelques années. A tout juste 27 ans, il figure parmi les artistes classiques les plus demandés et les plus reconnus de sa génération. Sur la scène de Quotidien, il interprète "Tam non splendet sol creatus".