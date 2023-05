Saké, marteau et gros fou-rire : ce que Bruno Le Maire a raté en séchant le G7 finance au Japon

Ce jeudi 11 mai à Niigata au Japon, les ministres des finances et les banquiers centraux des pays membres du G7 se sont réunis à Niigata au Japon pour une concertation de trois jours. Malgré la présence de tous ses homologues, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, n’a pas fait le déplacement. Est-ce à cause du contexte national tendu dû à la réforme des retraites ? Pourtant, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen était présente malgré la menace de défaut de paiement sur la dette publique aux Etats-Unis. Mais qu’a-t-il raté en ne se rendant pas à ce sommet du G7 au Japon ? Hormis la visite d’un temple et une dégustation de saké, Bruno Le Maire a surtout raté le premier sommet depuis la crise bancaire et la chute du Crédit Suisse et une table ronde sur l’Ukraine avec le ministre ukrainien des finances en direct de Kiev.