Le Japon : toujours un train d’avance

Lilia Hassaine a surveillé les informations du Japon pour Quotidien et voici l’info qui a fait le tour du monde cette nuit : une compagnie ferroviaire japonaise qui s’excuse pour 20 secondes d’avance. Une histoire à faire pâlir de honte la SNCF et au Japon, ils sont étonnés que ça nous étonne. La ponctualité fait partie de la culture japonaise et les japonais sont HYPER fiers de leur système ferroviaire. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 17 novembre 2017 – Partie 2