Javier Milei dédicace un maillot de foot à Emmanuel Macron

Elu à la tête de l’Argentine il y a quelques jours, le populiste et très controversé Javier Milei a été investi en tant que président. Une prise de fonctions à la Une des médias internationaux, et une cérémonie d’investiture diffusée en direct dans le monde entier. Un évènement sous le regard notamment de Volodymyr Zelensky. Le nouveau président argentin a parcouru les rues de Buenos Aires aux côtés de sa sœur, accompagné par la clameur de la foule. L’homme promet des temps difficiles et un choc budgétaire digne de l’époque Margaret Thatcher. Le « Trump de la pampa » mise tout sur la notion de liberté. Un mot écrit sur le livre d’investiture, ou encore apposé sur un maillot de football de l’équipe de Boca Juniors, offert à un certain Emmanuel Macron. Un maillot reçu par le président français et une photo envoyée à Javier Milei que ce dernier a rapidement publié sur les réseaux sociaux. Ce qui a sans surprise indigné une partie de la gauche française.