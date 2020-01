Je suis Mila : pourquoi n’entend-t-on pas la gauche ?

Mila, une adolescente de 16 ans, subit depuis plusieurs jours une vague d’insultes et d’intimidation sur les réseaux sociaux après avoir posté une vidéo très virulente contre l’Islam. De nombreux médias ont relayé le harcèlement de la jeune fille, et à droite et à l’extrême-droite, l’affaire a rapidement fait réagir. À gauche, pourtant, très peu de voix se sont élevées pour défendre la jeune femme. Paul Larrouturou est allé à l'Assemblée nationale pour tenter d'avoir des réponses.

