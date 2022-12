“Je vois de bonnes choses chez Hitler” : Kanye West fait de nouveau scandale avec des propos antisémites

Kanye West fait une fois de plus scandale lors d’une nouvelle séquence hallucinante. Le rappeur était l’invité de l’émission “Infowars”, un talk-show indépendant d’extrême-droite, jeudi 1er décembre. Kanye West y a tenu des propos antisémites et n’a pas hésité à faire l’éloge du dictateur nazi : “Je vois de bonnes choses chez Hitler”. Cette séquence a énormément choqué, en particulier un survivant de l’Holocauste qui a réagi avec émotion sur le plateau de Sky News. Joe Biden a dû rappeler sur Twitter que l’Holocauste avait bien eu lieu et qu’Adolf Hitler était une figure “démoniaque”. Mais, Kanye West ne s’est pas arrêté là puisqu'il a publié une croix gammée sur Twitter. Son compte a depuis été suspendu. Les provocations du rappeur lui ont fait perdre tous ses sponsors : Adidas, Gap et Balenciaga ont annoncé avoir mis un terme à leurs collaborations.