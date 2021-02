"Je vole dans les magasins sinon je ne peux pas manger" : les étudiants face à une précarité massive

En savoir plus sur Yann Barthes

Avec la crise sanitaire, la situation des étudiants en France n’a jamais été aussi précaire. Ils sont désormais des centaines à faire la queue chaque semaine pour obtenir de l’aide alimentaire. À Paris, les images de ces étudiants attendant dans le froid pendant des heures pour se nourrir ont fait le tour des JTs du monde entier. Ces scènes, aujourd’hui, se multiplient partout en France. Paul Larrouturou, Paul Bouffard et Thibaut Dautrevaux sont allés à la rencontre des étudiants lors d’une distribution ce lundi, dans le 13ème arrondissement de Paris. A l’origine de cette association d’aide aux étudiants, Julien Meimon. Il y a cinq ans, il a créé une appli pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Désormais, il permet à plus de 500 jeunes par semaine de se nourrir. Sur place, les bénévoles s’alarment du nombre toujours plus important de jeunes à demander de l’aide. Certains étudiants sont même obligés de voler pour pouvoir se nourrir.