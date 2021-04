Jean Castex en visite en prison : parfois, il vaut mieux ne rien dire

Le Premier ministre et le ministre de la Justice ont décidé de s’installer ensemble. Jean Castex et Eric Dupond-Moretti visitaient la nouvelle prison de Lutterbach. On rappelle que le Premier ministre a horreur des silences et qu’il se sent obligé de combler. Sauf que parfois – comme dans une prison par exemple – il vaut mieux ne rien dire.