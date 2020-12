Jean Castex et ses lunettes, la vidéo buzz qui a fait le tour du monde

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis quelques temps, on avait un peu l’impression que le Premier ministre souffrait d’un déficit de popularité. On lisait partout dans la presse qu’il était en bisbille avec la plupart de ses ministres, qu’il se prenait remarque sur remarque jusque dans sa famille politique, bref, qu’il n’était pas au top de son charme. Heureusement, sa dernière conférence de presse nous aura donné tort. Il aura suffi de regarder Jean Castex chercher (trop) longtemps ses lunettes dans ses poches, sur son pupitre, sous son masque avant de réaliser qu’elles étaient en fait… sur sa tête. Ces images, touchantes au demeurant, ont été captées par l’agence de presse Reuters. Une agence de presse internationale, qui diffuse ses images dans le monde entier donc. Donc forcément, TOUT le monde a vu cette séquence de Jean Castex cherchant désespérément ce qui se trouve littéralement sur son nez. Pour de vrai : les médias du monde entier en ont parlé. Et c’est comme ça que notre Jean Castex national est devenu célèbre.