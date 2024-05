Jean-Claude Gaudin, bouée de sauvetage des chaînes d’info

Lundi 20 mai était un jour férié, une journée difficile pour les chaînes d’info qui n’ont en général rien à raconter. Mais "heureusement" pour elles, l’info est tombée sur les coups de 11h30 : Jean-Claude Gaudin est mort. La disparition de l’ancien maire de Marseille a sauvé le reste de la journée des chaînes d’info, à grands coups de phrases toutes faites et d’images de la cité phocéenne. Car oui, Jean-Claude Gaudin c’était Marseille et Marseille c’était Jean-Claude Gaudin.

