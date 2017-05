Jean-Luc Mélenchon est partout, sauf là où on l'attend !  

Azzeddine nous parle ce soir de Jean-Luc Mélenchon, candidat à Marseille pour les législatives. Et si le candidat chef de file de la France insoumise est très souvent sur le terrain, on ne peut pas dire qu'il ait encore beaucoup été vu à Marseille, où il se présente. S'agirait-il là d'une stratégie bien établie ? C'est possible, nous dit Azzeddine. En effet, il semblerait que Mélenchon se rêve Premier Ministre dans une France où son mouvement mobiliserait jusqu'à l'exploit.