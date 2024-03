Jean-Luc Mélenchon, pas si « en retrait » quand arrive 2027

Il n’est qu’en 80ème position sur la liste européenne dirigée par Manon Aubry, c’est pourtant bien Jean-Luc Mélenchon qui a pris toute la lumière ce week-end lors du meeting de lancement de la campagne de la France insoumise. De moins en moins en retrait, contrairement à ce qu’il avait promis, Jean-Luc Mélenchon assume de plus en plus son envie de revenir sur le devant de la scène d’ici 2027.

