Jean-Luc Mélenchon retourne à l'école  

Le premier tour de la présidentielle, c’est dans un mois tout pile. Les candidats multiplient les déplacements. Hier soir, Paul Larrouturou était dans une école de commerce qui recevait l’un de ces candidats. Une école de commerce où est notamment passé son altesse sérénissime Albert de Monaco qu’on adore à TéléMonteCarlo. Et quand on est dans cette école, voilà ce qu’on veut faire plus tard. Les futurs banquiers organisent carrément une HAIE d’HONNEUR… Mais qui va bien pouvoir surgir…. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la gauche de la gauche, hyper étonné de l’accueil qui lui est réservé. Après les présentations, il leur répondu...à sa manière.