On le sait, Emmanuel Macron a appelé Jean-Marie Bigard. Pour l’humoriste, rien de plus normal : « quand un mec pèse 8 millions et qu’il représente le peuple, eh ben on l’appelle », a-t-il dit. Sauf que ces « 8 millions » sont 8 millions de vidéos vues. Pas 8 millions de vote.