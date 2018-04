C’est "Le lutin en folie". Bien connu des équipes de Quotidien, on le croise à chaque Fashion Week et on adore débriefer ses looks. En plus d’être un fashionista, il est plutôt calé en politique. Mais surtout, c’est le portrait craché de Jean-Michel Aphatie. L’original et la copie se sont ENFIN rencontrés.