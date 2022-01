Jean-Michel Blanquer et le problème Ibiza

Les oreilles du ministre de l’Éducation ont dû siffler toute la journée. Dans les salles des profs, ça a dû tacler sévère sur Jean-Michel Blanquer et ses vacances à Ibiza. Et si on se trompait de problème ? Et si, la vraie info choquante dans cette polémique, c’était juste Ibiza elle-même ?