Jean-Michel Éducation : la "complicité" de Blanquer avec les primaires

À chaque fois qu’il est en visite dans une école, Jean-Michel Blanquer pose toujours la même question : il demande toujours aux élèves s’ils savent pourquoi il est venu passer du temps avec eux. Et les élèves de répondre qu’ils n’en savent rien parce que ce sont des enfants et qu’ils s’en foutent. Mais Jean-Michel Blanquer insiste, il pose quand même systématiquement la question. Le ministre de l’Éducation a donc encore fait mouche (non) ce mercredi dans une école primaire de Villiers-le-Bel près de Paris. Comme toujours, les enfants, eux, ont été impeccables. On ne peut pas en dire autant de Jean-Michel Éducation.