Jean-Michel Éducation : y’a pas à dire, il sait y faire avec les enfants

Mardi, le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer était en visite dans une école. Au départ, on n’était pas sûr de comprendre l’intérêt de la visite du ministre sachant que les écoles sont fermées, les élèves et les professeurs en distanciel. Finalement, on a compris que Jean-Michel Blanquer venait s’assurer du bon accueil des enfants des personnels prioritaires, de soignants notamment. Mais ce qu’on a le plus aimé dans cette visite, c’est ce fabuleux feeling qu’a le ministre de l’Éducation avec les enfants. Il est tellement à l’aise, il sait tellement s’y prendre que ça fait chaud au cœur. Et pour éviter les blancs et les moments malaise, il a une technique Jean-Michel Blanquer : il bombarde les élèves de questions jusqu’à ce que les pauvres soient totalement piégés, obligés de faire du calcul mental avec un ministre qu’ils ne connaissaient pas dix minutes plus tôt. Un talent.