Jean-Michel Express : Benyamin Netanyahou, l'échec total, l'honneur de François Ruffin, et Danièle Obono à l'origine d'un communiqué déshonorant

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités : celui de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui a vu son autorité et sa légitimité extrêmement atteintes depuis samedi dernier, celui de François Ruffin qui a précisé que son parti n'avait pas été à la hauteur des évènements en Israël, et enfin celui de Danièle Obono qui aurait rédigé le premier communiqué de La France Insoumise après les attaques en Israël mentionnant que l'Etat hébreu et le Hamas étaient semblables.