Jean-Michel Express : Bruno Le Maire, mauvais élève, Eric Zemmour, provocateur et Nicolas Sarkozy, en sursis

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de Bruno Le Maire, alors que la dette française aumgmente et que le note de la France pourrait baisser à AA-, celui d’Eric Zemmour, invité de BFMTV ce jeudi matin, et qui à évoque "l'ultra-racailles" en écho à l'affaire de Crépol, et enfin celui de Nicolas Sarkozy, qui semble doucement s'extirper dans le procès Bygmalion, où seulement un an de prison avec sursis a été requis en appel contre l'ancien président de la République.