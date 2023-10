Jean-Michel Express : la juste mais courte affirmation d'Elisabeth Borne, Alain Juppé, effrayant, la leçon argentine de Sergio Massa

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités : Elisabeth Borne qui a déclaré que les Palestiniens n'étaient pas le Hamas, et inversement, celui d'Alain Juppé, invité ce dimanche de Radio J et qui s'est demandé si l'islam était compatible avec la république, et enfin celui de Sergio Massa, le candidat de la coalition de centre gauche en Argentine qui a devancé Javier Milei au premir tour de l'élection présidentielle.