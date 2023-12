Jean-Michel Express : Elisabeth Borne en Une, l'insécurité de Mayotte, et Viktor Orban qui reste à convaincre

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui d’Elisabeth Borne, qui fait la Une du Figaro, celui de l'île de Mayotte, alors qu'il n'y a plus d'eau courante et pas assez d'eau en bouteilles. Mais le problème majeur sur l'île française reste l'insécurité immense. Et enfin celui de Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, qui dîne ce jeudi avec Emmanuel Macron, et qui va tenter de calmer l'homme politique favorable à la position de Vladimir Poutine.