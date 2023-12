Jean-Michel Express : Emmanuel Macron déboussolé, une professeure accusée d'islamophobie, et Donald Tusk, nouveau Premier ministre polonais

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui d’Emmanuel Macron, déboussolé à la suite du crash de la loi immigration, et alors que Gérald Darmanin lui a présenté sa démission, qu'il a refusé. Celui d'un tableau de femmes nues montré par une professeure du collège d'Issou, objet d'une véritable cabale contre une professeure, accusé d'islamophobie. et enfin celui de Donald Tusk, depuis ce mardi soir Premier ministre de Pologne, démocrate et pro-européen.