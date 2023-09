Jean-Michel Express : Emmanuel Macron et la question de la laïcité, Fabien Roussel, "l'émeutier", et Dominique Strauss-Kahn, piquant

Jean-Michel Aphatie, dépeint à sa façon, le portrait de trois personnalités. Celui d'Emmanuel Macron qui a déclaré assister prochainement à la Messe du pape François, celui de Fabien Roussel, qui a appelé les Français à se réunir et à envahir les préfectures françaises, sur fond d'inflation, et enfin celui de Dominique Strauss-Kahn qui a envoyé une petite pique à Emmanuel Macron, expliquant que s'il y avait une personne dans l'entourage du président de la République qui comprenait mieux la situation au Maroc, ce serait plus simple.