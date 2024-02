Jean-Michel Express : Emmanuel Macron ferme, Nicolas Sarkozy condamné et l'armée bientôt à la tête du pays ?

Jean-Michel Aphatie dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui d'Emmanuel Macron qui a conversé ce mercredi avec Benyamin Netanyahou. Le chef de l'Etat a déclaré que ce que faisait l'armée israélienne était "intolérable" et que cela devait cesser. Celui de Nicolas Sarkozy qui a été condamné par la Cour d'appel dans l'affaire Bygmalion à six mois de prison ferme, et enfin celui d'un char de l'armée française alors que 68% des Français pensent que la démocratie ne fonctionne pas en France et 23% souhaiteraient que l'armée gouverne en France.

