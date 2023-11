Jean-Michel Express : Florian M. libéré, Eric Dupond-Moretti, jugé et Gérard Larcher, abandonné

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités : celui du policier accusé du coup de feu mortel sur le jeune Nahel, libéré cette après-midi, sous contrôle judiciaire, après une détention provisoire. Celui d'Eric Dupond-Moretti actuellement jugé par la Cour de Justice de la République, alors que le ministère public a réclamé cette après-midi un an de prison avec sursis à son égard,. Et enfin celui de Gérard Larcher, trahi et abandonné, qui se retrouve le seul de sa famille politique a être présent à la réunion des chefs de partis ce vendredi à Saint-Denis.