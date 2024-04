Jean-Michel Express : François Hollande l'écrivain, son scooter en vente et Bruno Le Maire blacklisté

Jean-Michel Aphatie dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de François Hollande qui a écrit un nouveau livre "L'Europe expliquée aux jeunes et aux moins jeunes", celui du scooter de François Hollande, sur lequel l'ancien président a été photographié en janvier 2014, qui est désormais en vente, et enfin celui de Bruno Le Maire alors qu'Emmanuel Macron ne lui parle plus au téléphone.

