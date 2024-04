Jean-Michel Express : Jordan Bardella absent, Edouard Philippe perquisitionné et l'aérodrome de Quimper saccagé

Jean-Michel Aphatie dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de Jorda Bardella, tête de liste du RN aux élections européennes et qui sera absent lors d'un débat du 10 avril, celui d'Edouard Phillippe alors qu'une perquisition est menée à la mairie du Havre, et enfin celui d'un teufeur alors que 10 000 d'entre eux ont dégradé l'aérodrome de Quimper.

