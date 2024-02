Jean-Michel Express : Judith Godrèche courageuse, François Bayrou qui bloque le remaniement et Patrick Pouyanné qui touche le jackpot

Jean-Michel Aphatie dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de l'actrice Judith Godrèche qui a affronté sa souffrance en déposant plainte contre Benoît Jacquot, celui de François Bayrou, blanchi par la justice au bénéfice du doute et qui "bloque" le remaniement ministériel depuis, et enfin celui de Patrick Pouyanné, le directeur général de Total, alors que l'entreprise a gagné l'an dernier 20 milliards d'euros.

