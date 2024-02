Jean-Michel Express : Kylian Mbappé le clap de fin, Le Parisien qui rétropédale et stop à "Emily in Paris"

Jean-Michel Aphatie dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de Kylian Mbappé qui aurait dit aux dirigeants qu'il ne porterait plus le maillot du Paris Saint-Germain la saison prochaine, celui du journal Le Parisien qui a enlevé dans son édition de mercredi une phrase de Gabriel Attal sur le bilan d'Emmanuel Macron avant de la rajouter dans son édition numérique et enfin celui de la série "Emily in Paris", alors que les équipes de production ont été surpris de découvrir des "Emilie casse toi" sur les murs du quartier du Panthéon à cause de l'afflux massif de touristes.

