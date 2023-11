Jean-Michel Express : la rencontre de Xi Jinping et Joe Biden, Sophie Binet doublée, et Clément Beaune, embêté

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités : ceux de Xi Jinping et Joe Biden qui se rencontreront demain à San Fransisco, celui de Sophie Binet, qui dirige la CGT depuis quelques mois, et qui s'est fait doubler par la CGC, alors que la CGT était le premier syndicat d'EDF depuis 77 ans, et enfin celui du ministre des Transports, Clément Beaune, quelque peu embêté, qui a déclaré que la circulaion serait difficile lors des Jeux Olympiques 2024.