Jean-Michel Express : le show Gabriel Attal, Bassirou Diomaye Faye polygame et le maillot allemand polémique

Jean-Michel Aphatie dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de Gabriel Attal qui répondra à partir de ce mercredi seul aux questions du gouvernement, celui de Bassirou Diomaye Faye, nouveau président sénégalais et ouvertement polygame qui entre avec ses deux épouses au palais présidentiel, et enfin celui du nouveau maillot allemand et de la polémique autour de la typographie du numéro 4 jugée comme semblable à une croix gammée.

En savoir plus sur Jean-Michel Aphatie