Jean-Michel Express : l'échec de Gérald Darmanin, les Ukrainiens en grande difficulté et Barbara Olivier-Zandronis virée

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de Gérald Darmanin, alors que commence aujourd'hui à l'Assemblée nationale le débat sur la loi immigration, et que les députés ont voté le rejet de cette fameuse loi, ce qui signifie que le texte ne peut plus être voté. Un échec total pour le ministre de l'Interieur. Celui d’un soldat ukrainien anonyme, alors que les Ukrainiens ne peuvent plus faire face à ce que leur imposent les Russes. Et enfin celui de Barbara Olivier-Zandronis, présentatrice de la tranche de 20 heures sur RCI Guadeloupe jusqu'à jeudi dernier. Ce qui n'est plus le cas après avoir interviewé Jordan Bardella.