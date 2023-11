Jean-Michel Express : les Restos du Coeur en difficulté, Bernard Charlès, le mieux payé et Joaquin Phoenix dans le rôle de Napoléon

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités : celui de Coluche, car la 39ème campagne des Restos du Coeur a débuté aujourd'hui alors qu'il y a de plus en plus de gens à aider, que les prix sont de plus en plus élevés, et que les finances de l'association sont en berne. Celui de Bernard Charlès, le directeur général de Dassault Systèmes, patron le mieux payé du CAC 40, et celui de Joaquin Phoenix, qui incarne Napoléon Bonaparte dans un film qui sortira ce mercredi. Jacques Bainville explique en 1931 dans son livre "Napoléon" que le succès de ce dernier était dû au fait qu'il "nétait pas Français, mais Corse".