Jean-Michel Express : les secrets de Brigitte Macron, Sébastien Lecornu en rattrapage, et Madonna future normande ?

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités : celui de Brigitte Macron, au coeur d'une interview dans Par Match, qui explique notamment qu'elle n'est pas trop douée pour la politique et donne des secrets sur son couple, celui de Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, qui va tenter de rattraper les déclarations d'Emmanuel Macron sur le Proche-Orient, et enfin celui de Madonna qui termine ses concerts à l'Accor Arena, qui a déclaré être heureuse d'être à Paris, et qui pourrait s'installer en Normandie.