Jean-Michel Express : l'hommage à Gisèle Halimi, la mystérieuse disparition d'Alexei Navalny, et le Dry January mis en avant

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de l'avocate Gisèle Halimi, alors que le Conseil des ministres a adopté un projet de loi visant à consitutionnaliser l'IVG, celui d’Alexei Navalny, un opposant russe qui purge une peine de 19 ans de prison et dont sa famille et ses proches n’ont plus de nouvelles depuis désormais sept jours, et enfin celui de l’alcool, alors que la pratique du Dry January est suivie en France depuis plusieurs années, et que 48 adddictologues appellent le gouvernement à le soutenir. Le ministère de la Santé ne s'exprime lui toujours pas sur le sujet.