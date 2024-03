Jean-Michel Express : l'inquiétude en Ukraine, l'armée israélienne pointée du doigt et les Parisiens les mieux payés de Ligue 1

Jean-Michel Aphatie dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui du drapeau européen alors que les 27 chefs d'Etats européens sont réunis actuellement à Bruxelles et que selon Emmanuel Macron : "L'Ukraine peut tomber très vite", celui de Herzi Alevi, le chef d'etat-major israélien alors que l'armée israélienne est accusé de torture sur des prisonniers palestiniens et enfin ceux de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Marquinhos, en tête des salaires les plus élevés de Ligue 1.

