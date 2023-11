Jean-Michel Express : Nicolas Sarkozy et François Hollande qui répondent à l'appel, Yonathan Arfi, catégorique, et les archives d'Eric Zemmour

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités : ceux de Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui ont annoncé leur présence à la manifestation contre l'antisémitisme ce dimanche, celui de Yonathan Arfi qui dirige le CRIF, et qui trouve la présence des membres du Rassemblement National lors de cette manifestation indécente, et enfin celui d'Eric Zemmour, qui sera lui aussi au coeur de la marche, l'occasion de ressortir certaines archives de ses propos décrits comme xénophobes en 2018.