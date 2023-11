Jean-Michel Express : Olena Zelenska à Paris, Nicolas Sarkozy martyrisé, et le soleil

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités : celui d'Olena Zelenska, présente ce mercredi soir à Paris à l'Unseco dans une indifférence générale, alors qu'une hécatombe se prépare en Ukraine et que les yeux du monde sont tournés vers le conflit israélo-palestinien, celui de Nicolas Sarkozy, outragé et martyrisé par la justice, et enfin focus ce soir sur le soleil, alors que 2023 pourrait être l'année la plus chaude enregistrée.