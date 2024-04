Jean-Michel Express : Rachida Dati moqueuse, Ekrem Imamoglu l'opposant et Samuel Le Bihan salué

Jean-Michel Aphatie dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de Rachida Dati, invitée de l'émission "Planète Rap" sur Skyrock et qui est revenue sur les déclarations de Gérard Larcher au sujet de certaines paroles d'Aya Nakamura celui du maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, opposant à Recep Erdogan et enfin celui de Samuel Le Bihan, qui recevra ce mardi 2 avril la Légion d'Honneur. Il a créé depuis 2019 une plateforme pour aider les parents qui ont des enfants autistes.

