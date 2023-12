Jean-Michel Express : Ruth Elkrief visée, Emmanuel Macron, offensif et Sheynnis Palacios, engagée

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de Ruth Elkrief, qualifiée de fanatique de la politique d'Israël par Jean-Luc Mélenchon, placée désormais sous surveillance policière, celui d'Emmanuel Macron, qui a questionné les autorités israéliennes depuis Dubaï, en marge de la COP28, et enfin celui de Sheynnis Palacios, couronnée Miss Univers le 19 novembre dernier lors de la 72ème édition du concours qui se tenait au Salvador, et qui a provoqué un véritable déferlement dans les rues de son pays suite à son succès. Mais cela n’a pas été du goût du dictateur Daniel Ortega, qui a interdit depuis 2018 les manifestations suite à des mouvements de rébellion contre son régime. Et ce alors qu'elle a pris elle même position contre son gouvernement.