Jean-Michel Aphatie En savoir plus sur

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de Ségolène Royal, invitée ce mardi de BFM TV et qui a qualifié Gabriel Attal de "sincère et attachant", celui de Manuel Valls, qui semble attendre le remaniement et celui du journal américain "New Yorker", qui dépeint à sa Une Donald Trump en dictateur.