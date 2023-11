Jean-Michel Express : une épidémie mystérieuse, le métro pas tout à fait prêt pour les JO et Emmanuel Le Roy Ladurie, brillant

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui du virus du coronavirus, alors qu'il y a actuellement de nombreux cas de pneumonie en Chine, celui du métro, alors qu'Anne Hidalgo a déclaré sur le plateau de Quotidien ce mercredi que les transports publics pourraient ne pas être prêts d'ici juillet 2024 et les Jeux Olympiques, et celui d’Emmanuel Le Roy Ladurie, universitaire et historien français, décédé ce mercredi à l’âge de 94 ans, qui avait l'un des premiers en France à avoir détaillé le climat des siècles précédents.