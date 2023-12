Jean-Michel Express : Yahya Sinouar, gelé, la Maison Blanche qui demande 60 millions d'euros pour l'Ukraine et l'époque black-blanc-beur

Jean-Michel Aphatie, dépeint comme chaque soir à sa façon, le portrait de trois personnalités ou évènements : celui de Yahya Sinouar, qui a programmé l'attaque du 7 octobre en Israël, alors que la France a décrété le gel pour six mois des avoirs du chef du mouvement palestinien Hamas à Gaza, celui du dollar, alors que la Maison Blanche demande au Congrés américain de débloquer 60 milliards d'euros pour l'Ukraine et enfin celui des anciens champions du monde 1998 qui étaient quasiment tous réunis lors d'un dîner, plus de 25 ans après ce titre mtyhique. Une époque black-blanc-beur qui semble pour certains lointaine.